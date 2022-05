Laut IVW haben im April 200.097 Nutzer das Bezahlangebot Welt Plus genutzt, ein Zuwachs um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im ersten Quartal hatte die Welt laut IVW im Schnitt 188.976 Digital-Abos - die IVW weist diese als "tägliche Nutzungsrechte" aus.



86.026 Exemplaren, davon rund 20.500 E-Paper. Die Zahl der Print-Abos liegt nur noch bei rund 37.000 Exemplaren. Angesichts der seit Jahren stark rückläufigen Printauflage hatte die Welt sehr früh auf den Ausbau seiner digitalen Reichweite gesetzt.



Zum Vergleich: Die Printauflage der Welt lag im 1. Quartal noch beiWelt hat sehr früh als eines der ersten journalistischen Angebote an Paid Content geglaubt, zu einem Zeitpunkt, als das in dieser Entschiedenheit anderswo undenkbar gewesen wäre", betont Michael Reiner, Geschäftsleitung Welt Digital: "Entsprechend früh haben wir die Organisation in der Redaktion und im Verlag umgebaut. Die Zahl von 200.000 zahlenden digitalen Abonnenten ist dem großartigen Teamplay und dem unermüdlichen Einsatz aller Bereiche zu verdanken, die diese Vision immer mitgetragen haben."