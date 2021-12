Aust teilte der dpa zur Frage, welche Impulse er in den nächsten Jahren setzen wolle, mit: "Ich finde, dass Welt, Welt am Sonntag und vor allem Welt Online auf einem guten Weg sind und das heißt: faktenorientiert, kritisch nach allen Seiten mit einem breiten Spektrum von Meinungen und Positionen, Recherchen in vielen Richtungen, statt Anpassung an das, was gerade als Konsens gilt." Aust sagte auch: "Das ist nicht anders, als ich es früher bei 'Panorama', 'Spiegel TV' oder beim 'Spiegel' gemacht habe."