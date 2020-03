Philipp Spatz war bislang Referent von Springer-Finanzvorstand Julian Deutz. Ab dem 1. April übernimmt der 32-Jährige als Director Marketing die Verantwortung für den Bereich Brand Communication von Bild und Bild am Sonntag sowie der B.Z. und zusätzlich für die Teams Media, Produktion & Layout und das Team Gewinnspiele.Die bisherige Leiterin Brand Communication Zeitungen der Bild-Gruppe, Alice Schmalzl, verlässt Axel Springer zum Ende des Monats, um sich in den USA den viel zitierten "neuen beruflichen Herausforderungen" zu stellen."Ich freue mich sehr, dass wir Philipp Spatz für die Leitung des Marketingbereichs Bild gewinnen konnten", sagt Carolin Hulshoff Pol, Verlagsleiterin der Bild-Gruppe: "Für Alice Schmalzl beginnt eine spannende Zeit mit neuen beruflichen Wegen in den USA, weshalb sie Axel Springer zum Monatsende verlässt. Wir danken ihr für die stets energiegeladene und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Alice beruflich wie privat alles Gute und weiterhin viel Erfolg." dh