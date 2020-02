© Axel Springer Carsten Schwecke (l.) und Julia Wehrle (M.) bilden künftig die Führungsspitze von Media Imapct, Daniela Sakowski (r.) geht

Bei Media Impact (MI) geht es zurzeit eher turbulent zu. Die Funke Mediengruppe verlässt das Joint-Venture nach fünf Jahren zum Sommer und orientiert sich wohl Richtung Burda, was auch zur Folge hat, das die Zeitschriften-Expertin Daniela Sakowski das Unternehmen verlässt. Im Werbemarkt hat der Axel-Springer-Vermarkter aktuell schwer zu kämpfen und was der Einstieg von KKR bei Axel Springer für MI noch so alles mit sich bringt, weiß heute verlässlich niemand zu sagen.