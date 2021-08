© Dominik Tryba / introduce.berlin Die Macher von Business Insider: Jakob Wais (links) und Romanus Otte

In den USA hat Business Insider bereits 2017 eine Paywall eingeführt, nun ist es auch in Deutschland so weit: Das Wirtschaftsportal von Axel Springer startet ein Bezahlangebot. Dabei setzt Business Insider auf das in der Branche mittlerweile bewährte Freemium-Modell: Exklusive Inhalte verschwinden ab sofort hinter der Paywall.