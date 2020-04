Die Marke Gründerszene

bleibt als eigenständige Marke bestehen und

wird

von der Reichweite und dem internationalen Netzwerk von Business Insider profitieren

."



Gründerszene erschien seit

2010 bei der

Media GmbH, die wiederum seit 2014 ein Tochterunternehmen der

A

xel Springer SE ist. Zuständig dafür war im Vorstand bisher Stephanie Caspar.

Durch den Wechsel unter das Dach von Business Insider wandert Gründerszene automatisch in den Verantwortungsbereich von Jan Bayer, Vorstand News Media International. Er sagt:

„

Wir sind überzeugt, dass von der Zusammenlegung sowohl Business Insider Deutschland als auch Gründerszene

journalistisch und wirtschaftlich profitieren

.

“





Otte und Wais sagen zu der Zusammenführung der beiden Marken

:

„

Gründerszene hat in seiner Zielgruppe bereits viel von dem erreicht, was wir mit Business Insider Deutschland anstreben: Wir wollen

die

beliebteste

Medienmarke für Young Professionals in Deutschland werden

.

“





Wie viele der 50 Mitarbeiter des bisherigen Gründerszene-Verlags Vertical Media am Ende tatsächlich übernommen werden, ist offen. Das gilt auch für die Vermarktung. Vertical Media hat ein eigenes Sales-Team, Business Insider Deutschland dagegen gehört zum Portfolio von Media Impact. Fest steht lediglich, dass die Jobbörse und die Veranstaltungen von Gründerszene unter dem Dach von Business Insider Deutschland auch am neuen und dann gemeinsamen Standort fortgeführt werden.

Am Montagmorgen erhielten die rund 15 Redakteure von Gründerszene die Nachricht. Bald werden sie umziehen. Wohin, das steht noch nicht fest, wohl aber, dass sie künftig unter einem Dach mit Business Insider Deutschland arbeiten werden. Axel Springer wird die beiden Redaktionen zusammenführen.bleibt Chefredakteur der Gründerszene. Geschäftsführer werden jedochund, die beiden Chefredakteure und Geschäftsführer von Business Insider Deutschland.Die internationale Marke Business Insider giltfür Axel Springer. Entsprechend wurde der deutsche Ableger zuletzt ausgebaut: Die Redaktion zog im vorigen Jahr von Karlsruhe nach Berlin, die Führungsspitze wurde ausgetauscht, die Recherche verstärkt Nun soll Business Insider Deutschland die spitze Zielgruppe von Gründerszene zugutekommen, sowohl in der Vermarktung als auch journalistisch. Für Gründerszene sei es laut Springer von Vorteil, wenn die Themen aus der Start-up-Szene durch die Verbreitung via Business Insider einer breiteren Zielgruppe zugänglich würden: "usi