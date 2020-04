Bild: "Für Euch" - TV-Spot

Bild - "Für Euch": Die Motive

1 / 4 (Axel Springer) 2 von 4 Teilen 2 / 4 (Axel Springer) 3 von 4 Teilen 3 / 4 (Axel Springer) 4 von 4 Teilen 4 / 4 (Axel Springer) 5 von 4 Teilen

Die Kampagne passt von der Tonalität natürlich perfekt in die jetzige Situation, in der die Bedeutung von Berufsgruppen betont wird, die den Laden am Laufen halten: Dazu gehören neben Einsatzkräften und medizinischen Personal auch Mitarbeiter im Einzelhandel oder Landwirte. Diesen beiden Berufen hat die Bild nun ein eigenes Motiv gewidmet. Bei den Plakaten, die eine Polizistin und eine Krankenschwester zeigen, wurde das Wording passend zur aktuellen Situation geändert. Außerdem wurde ein neuer TV-Spot produziert, der in dieser Woche auf diversen TV-Sendern zu sehen ist.Die Plakatmotive sind ab sofort bundesweit auf rund 5600 Flächen sowie auf Infoscreens und Station Videos zu sehen. Außerdem erscheinen die Motive in zahlreichen Zeitschriften von Axel Springer wie Sport Bild oder Auto Bild sowie in weiteren Titeln wie Focus, Bunte, TV Movie und Auto, Motor & Sport.Der TV-Spot ist in den kommenden Tagen bei rund 25 Sendern zu sehen, darunter im Ersten und bei allen großen Privatsendern. Die Mediaplanung umfasst außerdem Radiospots und Online-Banner sowie -Videos. Die neuen Motive und der Spot wurden erneut inhouse entwickelt. Bei der Bild zeichnet Sina Heimann, Head of Digital Brand Management Bild für die Kampagne verantwortlich. dh