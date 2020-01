Offiziell meldete Axel Springer am Montag lediglich den Aufstieg von. Er war seit 2004 Mitglied der Chefredaktion und stellvertretender Chefredakteur bei Bild und ist dort ab sofort direkter Stellvertreter des Chefredakteurs. In dieser Funktion wird er zuständig sein für die Zeitung und damit die Aufgabe übernehmen, die vor ihrem Wechsel an die Spitze von Bild am Sonntaghatte.Ein „journalistisches Urgestein bei Bild“ nennt Reichelt den 59-jährigen von Heintze, der bei Springer 1981 als Volontär einstieg, später für Bunte arbeitete, danach Chefredakteur der damals noch bei Springer erscheinenden Fernsehzeitschriften war und zwischenzeitlich auch mal an der Spitze der B.Z.-Redaktion stand.Weitere Stellvertreter neben von Heintze bleiben, 42, für Bild Digital und, 36, als „Chief of Staff“.Was Springer in der offiziellen Pressemitteilung nicht schreibt, Reichelt der Redaktion jedoch ebenfalls am Montag mitteilte: Künftig wird es bei Bild einen Verantwortlichen für Debatte und Meinung geben. Besetzt hat er diesen neuen Posten mit. Der 28-Jährige ist bei Bild seit 2017 Redakteur im Politikressort. Seine neue Aufgabe soll sein, ressortübergreifend Debattenthemen aufzugreifen und sie über alle Plattformen hinweg zu koordinieren und weiterzuentwickeln, bestätigt Springer.Nicht kommentieren will das Haus eine weitere Personalie. Sie betrifft, ehemals unter anderem Unterhaltungschef, Mitglied der Chefredaktion und mit Nikolaus Harbusch Autor des Buches. Heidemanns und Bild gehen fortan dem Vernehmen nach getrennte Wege.Die Personalien sind im Zusammenhang mit dem anstehenden Sparkurs bei Axel Springer zu sehen. Konzernweit sollen die Kosten um 50 Millionen Euro gesenkt werden, davon allein werden 20 Millionen Euro bei Bild gestrichen. An diesem Montag startete dastitulierte Abfindungsprogramm. Bereits ausgeschieden sind im Zuge der Fusion von Bild und Bild am Sonntag die frühere BamS-Chefinund das dreiköpfige Investigativ-Team um(jetzt Business Insider) sowie bei Bild Politikchefund, der nach seiner Zeit bei Welt Kompakt und Gründerszene zuletzt ebenfalls Mitglied der Bild-Chefredaktion war. usi