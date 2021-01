Bild-Chef Reichelt holt Yvonne Weiß in die Chefredaktion

© ASV Yvonne Weiß

Tanit Koch weg, Sissi Benner weg - die Bild-Chefredaktion ist in den vergangenen Jahren nicht gerade femininer geworden. Doch jetzt holt sich Bild-Chefredakteur Julian Reichelt weibliche Verstärkung an Bord. Yvonne Weiß heuert als Stellvertretende Chefredakteurin bei dem Boulevardtitel an. Die 46-Jährige ist eine alte Bekannte, wechselt allerdings aus dem Funke-Reich zu Springer.