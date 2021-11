Mehr zum Thema

Causa Reichelt

Bild Dir deine Marke

Verantwortungsvolle Markenführung geht anders, sagt Markenexperte Walter Brecht. Der Geschäftsführer von Spirit for Brands mit Sitz in Köln blickt in seinem Gastbeitrag auf die Bild-Zeitung. Drei Thesen, wie sich die Causa Reichelt auf die Marke auswirkt - oder nicht.