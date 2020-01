Die SEO-Gewinner 2019

Rank Domain Gewinn SEO Visibility (absolut) Gewinn SEO Visibility (prozentual) 1 focus.de 351869 38% 2 ebay.de 295759 42% 3 spiegel.de 287804 23% 4 zeit.de 272073 54% 5 trustpilot.com 227282 106% 6 sueddeutsche.de 221175 34% 7 otto.de 215701 50% 8 welt.de 201072 25% 9 computerbild.de 193881 15% 10 giga.de 181450 43% 11 google.com 177962 12% 12 leo.org 159197 36% 13 ladenzeile.de 158905 47% 14 wdr.de 153816 40% 15 real.de 148273 60% 16 morgenpost.de 146053 113% 17 bild.de 136438 16% 18 pinterest.de 135174 53% 19 aboutyou.de 126914 70% 20 prosieben.de 121167 44%

Quelle: Searchmetrics

Die SEO-Verlierer 2019

Rank Domain Verlust SEO Visibility (absolut) Verlust SEO Visibility (prozentual) 1 twitter.com -465570 -38% 2 apotheken-umschau.de -318543 -60% 3 imdb.com -294737 -45% 4 softonic.com -270468 -50% 5 apple.com -237871 -25% 6 urbandictionary.com -183855 -76% 7 linguee.com -154311 -43% 8 dict.cc -147749 -26% 9 n-tv.de -120734 -29% 10 ikea.com -95719 -62% 11 msn.com -87665 -41% 12 neckermann-reisen.de -86318 raus 13 brigitte.de -84333 -31% 14 pons.com -79715 -12% 15 wissen.de -75637 -52% 16 thomascook.de -74983 raus 17 wetter.de -74322 -28% 18 indeed.com -73424 -33% 19 onmeda.de -72609 -51% 20 amazon.com -72435 -15%

Quelle: Searchmetrics

Das geht aus einer Analyse der SEO-Spezialisten von Searchmetrics hervor. Diese haben für ihre Untersuchung die Entwicklung der Sichtbarkeit aller Domains in ihrem Index in den Suchergebnissen von Google für das vergangene Jahr analysiert. Dabei zeigte sich, dass vor allem Publisher zu den Profiteuren der Updates gehören. So finden sich in den Top Ten der Gewinner unter anderem Seiten wie Focus.de, Spiegel.de, Zeit.de und Sueddeutsche.de. Aber auch Special-Interest-Seiten aus den Bereichen Tech wie Computerbild.de oder Giga.de und Onlinehändler wie Ebay und Otto.de konnten in puncto Visibility ordentlich zulegen.Searchmetrics führt diese Effekte vor allem auf die beiden Core-Updates vom März und September zurück. Dabei standen unter anderem die Content-Qualität und sensible Suchanfragen zum Beispiel zu Gesundheitsfragen im Mittelpunkt. Das März-Update hatte unter anderem für die Sichtbarkeit von Gesundheitsportalen wie Apotheken-Umschau, Onmeda oder Apotheken.de negative Konsequenzen, die zu den Verlierern gehören. Auffällig ist auch, dass viele Online-Wörterbücher oder Verzeichnisse wie Urbandictionary,com, Linguee.com, Dict.cc, Wissen.de oder Imdb.com deutlich schlechter abschneiden. Zu den größten Verliereren zählen aber auch Twitter, Apple und Ikea und Publisher wie N-TV.de und Brigitte.de. dh