© Bauer Die Zentrale der Bauer Media Group in Hamburg

Die Bauer Media Group weitet Ihre Aktivitäten in Australien aus. Der Konzern übernimmt für 40 Millionen australische Dollar (rund 24,5 Millionen Euro) die Magazin-Sparte Pacific Magazines des Medienunternehmens Seven West Media mit Titeln in Australien und Neuseeland, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.