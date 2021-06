© Lufthansa Die Partner wollen die Reichweiten digitaler Außenwerbung messen

Digital Out of Home ist einer der großen Treiber in der Außenwerbung, die vor der Coronakrise eine der am stärksten wachsenden Mediengattungen war. Ob die Außenwerber auch nach der Pandemie wieder an die Erfolge der Vor-Corona-Zeit anknüpfen können, muss sich noch zeigen - mit einem eigenen Reichweitenstandard für Digital Out of Home (DOOH) wollen die Anbieter nun auf jeden Fall die Weichen für eine Fortschreibung ihrer Erfolgsgeschichte stellen.