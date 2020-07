© WallDecaux

WallDecaux wirbt mit ironischen Slogans für die Vorzüge der warmen Sommermonate

Die Kampagne ist ab dieser Woche auf rund 1200 digitalen OOH-Werbeflächen zu sehen

Der Außenwerber verweist in der Kampagne auch auf eine eigene Studie

"Bald ist alles wieder draußen" - so lautet das Motto der Kampagne, mit der der Außenwerber die Rückkehr in den öffentlichen Raum würdigt. Dabei greift WallDecaux mit dem Auftritt auch die allgemeine Freude der Menschen auf die warmen, sonnigen Monate des Jahres mithilfe von ironischen Slogans auf. So heißt es auf den Motiven etwa: "Lieber Sommer, ich freue mich schon auf … Wespen im Glas … Stau in der Hitze … schwitzige Sitze." Zudem erinnert das Unternehmen an typische Sommeraktivitäten, wie zum Beispiel "Oh wie schön … sind Freibad-Fritten" und will so weiter Vorfreude auf die Zeit im Freien schüren."Viel zu lange mussten wir auf Draußen-Aktivitäten wie Eisessen, Freibadbesuche und Treffen mit Freunden verzichten", sagt, Vorstand Marketing bei WallDecaux. "Die Vorfreude ist bei allen zu spüren. Wir feiern gemeinsam das neue Draußen."Neben der Kampagne veröffentlicht WallDecaux auch eine neue Umfrage, die zeigt, dass 65 Prozent der Deutschen hinsichtlich der Pandemie-Entwicklung optimistisch sind. Dennoch ziehen 57 Prozent der Befragten Aktivitäten und Veranstaltungen im Freien vor. Prasse deutet das als gutes Zeichen für die Außenwerbung: "Die Menschen halten sich jetzt viel mehr draußen auf. Während in den letzten Monaten die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden und mit dem Smartphone verbracht wurde, geht man jetzt wieder raus und genießt es, draußen zu sein."Die Kampagne ist ab dieser Woche auf allen 1200 digitalen Werbeflächen in großen Städten wie Berlin, Hamburg und München zu sehen. Außerdem kommen Werbebanner auf diversen Online-Portalen sowie in Business-Netzwerken wie LinkedIn zum Einsatz. tt