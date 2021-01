Was die Medienbranche 2021 beschäftigt

© pi Die Digitalisierung bleibt das beherrschende Thema in der Medienbranche

Das neue Jahr beginnt so, wie das alte aufgehört hat: Mit einem Lockdown und Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Der Medienbranche hat die Coronakrise einen Digitalisierungsschub beschert, althergebrachte Geschäftsmodell werden auf eine harte Probe gestellt. Viele Medienhäuser in Deutschland forcieren daher den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle. Was die Branche 2021 beschäftigen wird - eine Auswahl.