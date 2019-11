1. TikTok

TikTok erreichte 2019 eine Milliarde Downloads

2. Influencer Marketing

Gekommen, um zu bleiben: Influencer Marketing

3. Virtual Reality/Augmented Reality

Virtual Reality wartet noch auf seinen großen Durchbruch

4. Social Commerce

E-Commerce wird sich zunehmend in die sozialen Medien verlagern, glaubt Socialbakers

5. Facebook vs. Instagram

Facebook und Instagram teilen sich den Werbekuchen in den sozialen Medien weitgehend auf

TikTok war in diesem Jahr der neue heiße Scheiß im Internet. Vor allem junge Internetnutzer lieben die Plattform für kurze Handyvideos. Im Oktober war TikTok die am häufigsten heruntergeladene Foto- und Video-App im Apple Store. In diesem Jahr knackte die Anwendung die Marke von einer Milliarde Downloads.Nach Meinung von Socialbakers wird TikTok seinen Siegeszug auch im kommenden Jahr fortsetzen: "Wir erwarten, dass TikTok seinen rasanten Aufstieg im Jahr 2020 dank seiner aggressiven Marketingkampagnen sowie Investitionen in die geografische Ausbreitung fortsetzt", kommentiert Socialbakers CEO Yuval Ben-Itzhak. So ist TikTok laut SensoTower aktuell der größte Werbungtreibende bei Instagram und Youtube. Facebook versuchte, mit der App Lasso das Erfolgsrezept von TikTok zu kopieren. "Kurz gesagt, ist TikTok die Plattform, die man 2020 im Auge behalten sollte", betont Ben-Itzhak.Über keine andere Disziplin wurde in diesem Jahr so viel und so kontrovers berichtet und diskutiert wie über Influencer Marketing. Den vielfältigen Bedenken gegen den Einsatz von Social-Media-Sternchen für Marketingzwecke zum Trotz boomt das Geschäft - und wird nach Ansicht von Socialbakers auch im kommenden Jahr weiter wachsen."Die Verbraucher suchen zunehmend nach Reviews beziehungsweise Bewertungen und glaubwürdigen Stimmen, wenn sie Kaufentscheidungen treffen", sagt Socialbakers-CEO Ben-Itzhak. "Dies schafft große Chancen für Influencer und Marken, um gemeinsam und authentisch das Publikum zu erreichen." Prognosen zufolge werden die Investitionen in Influencer Marketing im kommenden Jahr weltweit die Marke von 10 Milliarden Dollar erreichen.Über Virtual Reality und Augmented Reality wird seit Jahren viel berichtet - bislang hat sich die Technik aber noch keine weite Verbreitung gefunden. Socialbakers geht davon aus, dass die Technik bald ihren Durchbruch erleben wird. "Zwar haben technisch versierte Marketer in der Vergangenheit mit VR experimentiert, die meisten machen aber den Fehler, das Potenzial dieser Technologie zu unterschätzen und sie nur als auffälliges Gimmick zu sehen", sagt Ben-Itzhak. "Bei Socialbakers wissen wir, dass VR eine große Chance für Marketingspezialisten darstellt. Die interaktive Technologie kann das Publikum begeistern, die Markenbekanntheit steigern sowie das Entdecken und Verkaufen von Produkten vorantreiben." Es könne zwar noch einige Jahre dauern, bis die Technik weite Verbreitung findet, doch VR verspreche "ein mächtiges Tool im Arsenal der Händler zu werden".Soziale Plattformen wie Facebook und Instagram sind als Marketingkanäle gesetzt - in Zukunft dürfte auch ihre Bedeutung als Vertriebskanal steigen. So bietet Instagram mit Instagram Shopping eine Plattform, wo Kunden Produkte nicht nur entdecken, sondern auch kaufen können. Facebook bietet immer mehr Werkzeuge für das Kundenmanagement an und deckt mittlerweile sämtliche Marketingaktivitäten entlang des Sales-Funnels auf seiner Plattform ab. "2020 könnte das Jahr werden, in dem Social Commerce durchstarten wird und Kunden innerhalb einer Social Media Plattform Produkte erwerben, anstatt die App einer Shopping-Seite aufzurufen oder auf den Online-Store verwiesen zu werden", so die Erwartung von Socialbakers-Chef Ben-Itzhak.Dem rasanten Aufstieg von TikTok zum Trotz fließt der Löwenanteil der Social-Media-Spendings nach wie vor in die Taschen von Facebook und deren Tochter Instagram. "Unsere Daten zeigen, dass Marketer ihre Werbeausgaben auf Instagram zwar erhöht haben, aber immer noch 60 Prozent aller Ad Spendings auf den Facebook News Feed entfallen", erklärt Ben-Itzhak. "Mit weitem Abstand auf Platz 2 folgt der Instagram Feed mit 20 Prozent, gefolgt von Instagram Stories mit 10 Prozent. Die restlichen 10 Prozent teilen sich unter Facebook Suggested Video und Facebook Instream Video auf. Unterm Strich wird circa ein Drittel des Budgets für Instagram aufgewendet, die Plattform mit dem stärksten Engagement. Das wirft die Frage auf: Erzielen Unternehmen mit ihrem Investment wirklich das bestmögliche Resultat?"Für Marketingspezialisten sei es entscheidend, sich auf die Optimierung von Werbeinhalten und die Personalisierung von Anzeigen zu konzentrieren. "Eine pauschale Strategie für die verschiedenen, unterschiedlichen Kanäle zu nutzen, wird nicht die erwünschten Ergebnisse liefern", fasst Ben-Itzhak zusammen.