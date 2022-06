© Showheroes Bastian Döring, Vice President Global Sales bei der Showheroes Group und Stefania Manfredi, Performance Media Team Lead

Als global agierender Anbieter von Videolösungen für digitale Publisher und Advertiser hat sich die Berliner Showheroes Group in den letzten sechs Jahren einen Namen gemacht. Nun will das Unternehmen seine Marketingkompetenzen ausbauen und in Europa weiter wachsen. Zu diesem Zweck hat Showheroes die italienische Performance-Marketing-Agentur Agon Digital übernommen.