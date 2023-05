IMAGO / Addictive Stock

Geht ins Ohr: KI kann auch Audiobotschaften aussteuern

KI ist in aller Munde und wird in vielen Bereichen bereits eingesetzt. Die Werbebranche experimentiert ebenfalls mit Anwendungen wie ChatGPT oder Bild-KIs wie Dall-E. Auch die ersten Radiosender testen, wie sich künstliche Intelligenz nutzen lässt. So kann KI die Botschaften zielgenauer und wirkungsvoller ausspielen. Erste Projekte von Radio Gong und Omnicom zeigen, wie.

Die Radiowelt ist in heller Aufregung, seit das US-Softwareunternehmen Futuri ein Radio vorgestellt hat, das komplett mithilfe künstlicher Intell