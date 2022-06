© IMAGO / ZUMA Wire Spotify treibt die Podcast-Vermarktung weiter voran

In der Vergangenheit enstand Podcast-Werbung oft noch in Handarbeit: Häufig wurde die Werbung von den Hosts selbst eingesprochen. Doch mittlerweile werden auch Podcast-Ads immer häufiger automatisch ausgespielt - mit entsprechenden Folgen für die Brand Safety. Spotify als führender Anbieter von Podcasts will nun gemeinsam mit Integral Ad Science (IAS) Brand-Safety-Lösungen für Podcast-Werbung entwickeln.