Der RMS Podcast Ad Planner ist ein Zielgruppen-Analysetool, mit dem Mediaplaner die Nutzerstrukturen von Podcasts analysieren können und das ihnen somit kampagnenrelevante Informationen zu den Podcasts und deren Hörerinnen und Hörern liefert. Dies soll Werbekunden und Mediaagenturen eine möglichst zielgenaue Belegung von Podcast-Umfeldern ermöglichen. Mit dem Tool will RMS außerdem die Professionalisierung des Podcast-Marktes weiter vorantreiben.



Grundlage des RMS Podcast Ad Planners ist eine aktuelle Studie der RMS, für die fast 17.000 Personen zu ihrem Podcast-Nutzungsverhalten befragt wurden. Die Studie ist bevölkerungsrepräsentativ und wurde vom Monheimer Institut im Auftrag des Vermarkters durchgeführt. Medienplaner und Planerinnen erhalten durch den RMS Podcast Ad Planner exklusiven Zugriff auf die erste zählbare Podcast-Hörer:innenstudie Deutschlands und können so die besten Umfelder für die Zielgruppe einer Marke, Branche oder ähnliches finden.Darüber hinaus lassen sich detaillierte Zielgruppenanalysen für eine Vielzahl unterschiedlicher Themenbereiche durchführen. In Verbindung mit der adserverbasierten Vermarktung biete man dem Werbemarkt damit eine "ganzheitliche, innovative und datenbasierte Lösung zur effizienten und effektiven Aussteuerung von Ads in Podcastumfeldern an", verspricht RMS.