RMS

Gerrit Dietz

RMS stärkt seinen Digitalvertrieb und ernennt Gerrit Dietz zum neuen Head of Digital Sales Strategy. In dieser Funktion verantwortet der Digitalexperte die Weiterentwicklung des digitalen Vertriebs. Der Diplom-Kaufmann wechselt von Meta zu dem Hamburger Audio-Vermarkter.

Bei dem US-Konzern war Dietz zuletzt als Head of Industry Financial Services DACH für das Wachstum in den Bereichen Finanzdienstleistungen,