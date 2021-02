© RMS Frank Bachér

Deutschlands führender Audiovermarkter RMS und sein Leiter Digitale Medien, Frank Bachér, gehen getrennte Wege. Das gab RMS-Geschäftsführerin Marianne Bullwinkel heute in einem Pressespräch bekannt, an dem auch Bachér teilnahm. Die Trennung erfolge "in bestem gegenseitigen Einvernehmen", wie Bullwinkel betonte. Hintergrund ist die seit längerem verfolgte Strategie der RMS, ihre Vermarktung von UKW- und Online-Audio-Angeboten stärker konvergent auszurichten.