Cathleen Henker kommt von dem Musicalveranstalter Stage Entertainment, wo sie als Head of Marketing Area Berlin die Vermarktung aller Berliner Stage-Theater mit Shows wie der Blue Man Group und Musicals wie Ghost und The Band verantwortet hat. Zuvor hat sie bereits Erfahrungen in der Medienbranche gesammelt: Bei RBB Media war sie als Product Manager Radio/TV für die Bereiche Marketing, Mediaplanung und Sponsoring für die Sender in Berlin/Brandenburg zuständig und zudem an der Zusammenarbeit zwischen Sendern und Vermarktern sowie bei der Positionierung der Gattung Radio beteiligt. "Wir freuen uns sehr, mit Cathleen Henker eine versierte Kommunikationsexpertin ins Team zu holen. Mit ihren vielfältigen Erfahrungen in den Bereichen Media, Marketing und Strategie wird sie der Positionierung von RMS und der Gattung Audio neue Impulse geben", sagt RMS-CEO Marianne Bullwinkel."Die Radiovermarktung hat seit je her einen großen Stellenwert in meiner beruflichen Karriere", betont Henker: "Es könnte kaum eine spannendere Zeit geben, um wieder ins Audiobusiness einzusteigen. Selten gab es in einer so etablierten Gattung parallel so viele innovative Weiterentwicklungen in dem digitalen Markt. Ich bin sehr stolz, diese Entwicklungen ab sofort für Deutschlands führenden Audiovermarkter erfolgreich mitzugestalten." dh