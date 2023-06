Valerie Weber, Geschäftsführerin der Audiotainment Südwest

Das Medienhaus Audiotainment Südwest plant ein neues Radioprogramm mit Künstlicher Intelligenz und ohne echte Moderatoren. Programm-Geschäftsführerin Valerie Weber teilte am Montag mit, dass der Start in diesem Sommer geplant sei und das neue Programm ein technikaffines junges Publikum zwischen 10 und 40 Jahren ansprechen soll.

Ein Stellenabbau sei damit nicht verbunden, und es sollen auch keine bisherigen Radioprogramme ersetzt werden. Zum Portfolio des Medienhauses mit Sitz in Mannheim zählen die Sender bigFM, RPR1, Radio Regenbogen und Regenbogen Zwei. Das neue KI-Radioprogramm zählt den Angaben zufolge dann zur Markenfamilie von BigFM. Ein Name für das reine Digital-Programm wurde noch nicht bekannt.

Weber, die vor ihrer Tätigkeit für das private Medienhaus im Südwesten unter anderem mehrere Jahre als Hörfunkdirektorin beim öffentlich-rechtlichen Westdeutschen Rundfunk (WDR) arbeitete, teilte gegenüber dpa weiter mit: "Wir sehen das KI-Angebot als eine Erweiterung unseres Angebots und werden hier eher neue Stellen schaffen – das zusätzliche Programm kostet ja eher mehr Betreuungskapazitäten." Schon aus ethischen Gründen solle nichts on-Air gehen, was nicht parallel von Menschen betreut werde.Die Managerin führte in einer Pressemitteilung des Medienhauses auch aus: "Das Faszinierende für uns wäre, dass neben den üblichen Radio-Inhalten wie Wetter, News und Musikmoderationen der wesentliche Content aus lokalem Social-Media-Content generiert werden soll – also unter Einbindung der User."