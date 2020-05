Der Spot von Werder Feinkost, der stilistische Motive klassischer Western aufgreift, überzeugte die Jury in der Kategorie "Der Kreative". Kreation und Produktion verantwortete die Berliner Agentur Galoma Werbung. "Werder schafft es, sich mit dem comedyhaften Dialog im Stil des Filmklassikers 'Born to be wild' in sympathischer Art und Weise als generische Marke für Ketchup in die Köpfe einzubrennen, ohne verkäuferisch und anbiedernd zu sein", lobt Jurymitglied Gunnar Blanck die Arbeit.Gleich in zwei Kategorien konnte der Zoo Leipzig abräumen, dessen Spots "Afrika" und "Asien" in den Kategorien "Der Umsatztreiber" und "Der Mitteldeutsche" ausgezeichnet wurden. "Die Spots des Leipziger Zoos erzeugen Spannung und erzielen Aufmerksamkeit. Es werden kurze Geschichten erzählt auf angenehme, aber überraschende Art", lobt Jury-Mitglied Jutta Emes von Bauhaus-Universität Weimar. Bei diesen Spots zeichneten die Agentur Heymann Brandt und das Produktionsstudio Bunch verantwortlich. Mit den Preisen werden jeweils der Werbekunde, die Agentur und das Produktionsstudio ausgezeichnet. Das Preisgeld von jeweils 1000 Euro bekommt das einreichende Unternehmen.Mit dem Radio Adward würdigt die MDR-Werbung Radiospots von Kunden aus der Region Mitteldeutschland. "Hier wird nichts für einen Preis produziert, sondern alle Radiowerbespots sind genau so 2019 in privaten oder öffentlich-rechtlichen Sendern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gelaufen", betont Reinhard Hild. Der Geschäftsleiter Verkauf-Kommunikation der MDR-Werbung hofft darauf, den Radio Adward im kommenden Jahr wieder im Rahmen einer Gala vergeben zu können: "Gerade in einer Ausnahmesituation wie dieser zeigt sich, wie Werbung auf Stimmung und Bedürfnisse von Verbrauchern eingehen kann und muss. Werbetreibende Unternehmen und Agenturen haben durch viele wertschätzende Spots für die echten Heldinnen und Helden des Tages interessante Akzente gesetzt. Ich bin gespannt, wie diese in den Radio Adward 2021 einfließen, den wir dann hoffentlich wieder in einem größeren Rahmen feiern werden."Die Gewinnerspots können auf der Website des Radio-Adward angehört werden.