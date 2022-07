Mittels Audio Brand Tracking wurde die Werbewirkung für Audio-Mono und in Kombination mit weiteren Medien untersucht. Befragt wurden dafür deutschlandweit insgesamt 2.764 Erwachsene zwischen 30 und 65 Jahren im Zeitraum vom 4. bis zum 8. Februar 2022. Grundlage der Erhebung war ein Mediamix aus Audio, Video (TV und Social) und Display Banner (Online und Social Media).

Die Ergebnisse: Durch Audiowerbung erzielte Kia nicht nur eine signifikante Steigerung der Website-Besuche: Die Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die sich an den Audiospot erinnen, den Weg auf die Kia-Webseite finden, ist im Vergleich im Vergleich zu Menschen ohne Erinnerung an die Kampagne um 70 Prozent höher.Zudem konnte eine zunehmende Tendenz zum Händlerbesuch bei Personen mit Audio-Recognition festgestellt werden. Darüber hinaus wurde das Markenimage durch den Einsatz von Audiowerbung gestärkt: Hierbei belegt die RMS-Analyse, dass der Imagewert bei den Befragten um durchschnittlich 21 Prozent gestiegen ist. © RMS "Die begleitende Marktforschung bestätigt unsere Entscheidung, Audio im Mediamix einzusetzen. Denn Audio hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass wir unsere Kampagnenziele erreicht haben. Das gilt nicht nur mit Blick auf die Aktivierungsleistung in Richtung Website und Autohaus. Auch die positiven Effekte auf das Markenimage zeigen, dass Audio eine wichtige Säule unserer Mediastrategie ist", sagt Andreas Fischer, General Manager Retail Marketing bei Kia Deutschland. mad