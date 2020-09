DAB+ Radiokombi Deutschland.

"Mit den neuen Sendern bekommt unsere zentrale Radiokombi nicht nur wertvollen Reichweiten-Input, sondern wir erweitern und vertiefen unsere Zielgruppenqualität auch erheblich", sagt Christian Scholz, seit August Geschäftsführer von AS&S Radio. "Die jungen Hörer von Radioeins und die älteren, sehr kaufkräftigen von hr4, einem der großen Reichweitengewinner der letzten MA Audio, ergänzen sich optimal. Und wer auf junge und mobile digitale Nutzer setzt, wird sich im Angebot der MDR Basic Digital gut aufgehoben sehen. So oder so: Erfolgreiche Kampagnen kommen um unsere AS&S Radio Deutschland-Kombi einfach nicht herum."Der Durchschnittspreis der Deutschland-Kombi liegt künftig bei 24.412 Euro, der Tausendkontaktpreis steigt laut AS&S "leistungsgerecht" auf 5,55 Euro in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und 3,68 Euro bei den 14- bis 59-Jährigen.





AS&S-Radio-Chef Scholz sieht den Vermarkter damit für die kommende Saison gut aufgestellt: "Für die Unternehmen bietet Radiowerbung derzeit den Schlüssel, um wieder Frequenz in die Geschäfte zu bekommen und den Abverkauf nachhaltig zu stimulieren. Das haben die letzten Monate eindrücklich gezeigt", erklärt Scholz. "Unser Qualitäts-Effekt macht dabei den Unterschied aus im Markt - denn Umfelder sind ein entscheidender Faktor für Involvement, Glaubwürdigkeit und vor allem Werbewirkung. Darüber hinaus ist Radio im Media-Mix mit seinem schnellen Reichweitenaufbau, seiner hohen Aktivierungskraft und der flexiblen Kampagnenplanung für immer mehr Unternehmen ein Schlüssel zum Erfolg." Mehr zum Thema Werbekonjunktur Der erstaunliche Aufschwung der Radiowerbung Die Zahlen zum Werbemarkt zeigen: Stand jetzt ist die Talsohle wohl (erst einmal) durchschritten. Von einem Ende der Corona-Werbedelle zu reden, wäre allerdings verfrüht. Auch im Juli haben die meisten Gattungen weniger umgesetzt als im Vorjahr. Eine Ausnahme ist die Radiowerbung, die um sage und schreibe 13,7 Prozent zugelegt hat. Tatsächlich war Radio nach dem heftigen Einbruch der Werbeerlöse im Frühjahr einer der Gewinner der vergangenen Monate. Die Gattung profitiert derzeit von dem Trend zu Abverkaufswerbung, der nach Ansicht von Media-Experten wohl mindestens bis Ende des Jahres andauern dürfte. Auch bei zwei teilnationalen Kombi-Angeboten des Vermarkters gibt es Neuerungen: So gibt es mit der AS&S Radio Bremen/Niedersachsen-Kombi ein neues Angebot, bei dem Radio Bremen mit den Programmen Bremen Eins, Bremen Vier und Bremen Next mit den Privatsendern Energy Bremen und Radio FFN gekoppelt sind. Optional kann auch Energy Hamburg zugebucht werden. Die AS&S Radio Ballungsraum Hamburg-Kombi bündelt für den Großraum Hamburg die Sender Klassik Radio Schleswig-Holstein/Hamburg, Energy Hamburg und Radio FFN Hamburg.

Auch bei zwei teilnationalen Kombi-Angeboten des Vermarkters gibt es Neuerungen: So