© IMAGO / Rüdiger Wölk Über die Plattform Allmediadesk können Nachfrager in rund 2200 Spiele- und Unterhaltungs-Apps Audiospots platzieren.

Wer an Audiowerbung denkt, dem kommen als Erstes jene kommerziellen Durchsagen in den Sinn, die im Umfeld von Audioinhalten zu hören sind – im Radio, in Musik- und Livestreams, in Podcasts oder Hörspielen. Doch Audiowerbung kann auch in Umfelder vordringen, wo es nicht ums Hören geht. Das Düsseldorfer Unternehmen Allmediadesk will Werbekunden und Mediaagenturen genau das ermöglichen. Über seine Plattform können Nachfrager nun in rund 2200 Spiele- und Unterhaltungs-Apps Audiospots platzieren und sie mit einer Display Ad kombinieren.