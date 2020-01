Deutscher Medienkongress 2020: Bilder vom ersten Tag

1 / 42 Der DMK 2020 findet wieder in der Alten Oper statt (Light Hunters Photography ) 2 von 42 Teilen 2 / 42 Der DMK ist auch diesmal wieder gut besucht (Light Hunters Photography ) 3 von 42 Teilen 3 / 42 Passend zum neuen Jahrzehnt gibt es zur Einstimmung Musik der 20er Jahre (Light Hunters Photography ) 4 von 42 Teilen 4 / 42 HORIZONT-Chefredakteur Uwe Vorkötter mit Moderatorin Jessica Libbertz (Light Hunters Photography ) 5 von 42 Teilen 5 / 42 Uwe Vorkötter und Jessica Libbertz mit HORIZONT-Verlagsleiter Peter Gerich (Light Hunters Photography ) 6 von 42 Teilen 6 / 42 (Light Hunters Photography ) 7 von 42 Teilen 7 / 42 Uwe Vorkötter und Jessica Libbertz (Light Hunters Photography ) 8 von 42 Teilen 8 / 42 HORIZONT-Chefredakteure Eva-Maria Schmidt, Volker Schütz und Uwe Vorkötter mit Jessica Libbertz (v.l.) (Light Hunters Photography ) 9 von 42 Teilen 9 / 42 Keynote-Speaker Günter Verheugen (Light Hunters Photography ) 10 von 42 Teilen 10 / 42 (Light Hunters Photography ) 11 von 42 Teilen 11 / 42 (Light Hunters Photography ) 12 von 42 Teilen 12 / 42 (Light Hunters Photography ) 13 von 42 Teilen 13 / 42 Andreas Scholz, dfv Euro Finance Group (Light Hunters Photography ) 14 von 42 Teilen 14 / 42 Andreas Scholz, dfv Euro Finance Group (Light Hunters Photography ) 15 von 42 Teilen 15 / 42 RTL-Chef Bernd Reichart (li.) mit HORIZONT-Chefreporter Jürgen Scharrer (Light Hunters Photography ) 16 von 42 Teilen 16 / 42 (Light Hunters Photography ) 17 von 42 Teilen 17 / 42 (Light Hunters Photography ) 18 von 42 Teilen 18 / 42 Caroline Lippe, Philips, Anja Stolz, R+V Versicherung, und Cathrin Duppel, Rotkäppchen (v.l.), im CMO-Talk (Light Hunters Photography ) 19 von 42 Teilen 19 / 42 Cathrin Düppel, Rotkäppchen (Light Hunters Photography ) 20 von 42 Teilen 20 / 42 Anja Stolz, R+V Versicherung (Light Hunters Photography ) 21 von 42 Teilen 21 / 42 Caroline Lippe, Philips (Light Hunters Photography ) 22 von 42 Teilen 22 / 42 (Light Hunters Photography ) 23 von 42 Teilen 23 / 42 (Light Hunters Photography ) 24 von 42 Teilen 24 / 42 (Light Hunters Photography ) 25 von 42 Teilen 25 / 42 (Light Hunters Photography ) 26 von 42 Teilen 26 / 42 (Light Hunters Photography ) 27 von 42 Teilen 27 / 42 (Light Hunters Photography ) 28 von 42 Teilen 28 / 42 (Light Hunters Photography ) 29 von 42 Teilen 29 / 42 (Light Hunters Photography ) 30 von 42 Teilen 30 / 42 (Light Hunters Photography ) 31 von 42 Teilen 31 / 42 (Light Hunters Photography ) 32 von 42 Teilen 32 / 42 (Light Hunters Photography ) 33 von 42 Teilen 33 / 42 (Light Hunters Photography ) 34 von 42 Teilen 34 / 42 (Light Hunters Photography ) 35 von 42 Teilen 35 / 42 (Light Hunters Photography ) 36 von 42 Teilen 36 / 42 (Light Hunters Photography ) 37 von 42 Teilen 37 / 42 (Light Hunters Photography ) 38 von 42 Teilen 38 / 42 (Light Hunters Photography ) 39 von 42 Teilen 39 / 42 (Light Hunters Photography ) 40 von 42 Teilen 40 / 42 (Light Hunters Photography ) 41 von 42 Teilen 41 / 42 (Light Hunters Photography ) 42 von 42 Teilen 42 / 42 (Light Hunters Photography ) 43 von 42 Teilen

„Wir hören von unseren Werbekunden jetzt öfters, dass sie ihre Reichweitenziele in anderen sogenannten Massenmedien nicht mehr immer erreichen“, berichtet Adrian. Soll heißen: Im Radio schon. Hörfunk sei gelernt, seine Nutzung habitualisiert – und als „kuratierteraus aktuellen Informationen, Musik und regionaler Nähe“ durch einzelne neue Angebote wie Podcasts nicht zu ersetzen. Und das mit nachweisbarer Werbewirkung nicht nur in der Disziplin Abverkauf, sondern auch bei Markenbildung, sagt Adrian.Die zunehmende Streaming-Nutzung gehe nicht zulasten des Radios, sondern zulasten der CD-Verkäufe. Und die Smartspeaker? „Man will doch nicht den ganzen Tag mitquatschen“, so Adrian. Beim Radio stimme eben das Gesamtpaket – außerdem habe die „alte Dame“ (Motto des Talks: „Radio, die junge 100-Jährige“) ihren Platz längst auch in neuen Technologien gefunden, auf den Smartspeakern sogar an „dominanter Stelle“.Alles gut also? Nein, nicht ganz. „Die Radiomacher sollten den Audio-Boom als Chance nutzen, ihre Inhalte zu verbessern – jede Station, jede Sendermarke“, sagt Carl-Frank Westermann, Geschäftsführer der Audio-Branding-Agentur: „Da ist noch viel zu tun.“ Bei den Hörern gebe es eine „Sehnsucht nach Inhalt und Tiefe“; sie wollten nicht angeschrien werden. Damit spricht Westermann zugleich Unternehmen jeder Art an: „Jede Marke braucht Audio-Branding“, gerade dann, wenn Smartspeaker zur akustischen Benutzeroberfläche und zum Zugangstor in die Markenwelt werden. Westermann: „Alexa kann alles – nur nicht Marke!“Marken benötigen eine wiedererkennbare Audio-Signatur als akustische Identität, bestätigt auch Stefan Tweraser, Produktchef beim Musikstreaming-Dienst, bei dem Radio ebenfalls für steigende Nutzungszahlen sorgt. Speziell an die Sender appelliert er, im Stammgeschäft innovativ zu bleiben und alle technologischen Möglichkeiten zu erproben. Aber vor allem: Das Geschäft zu diversifizieren und das Potenzial von Marke und Machern zu nutzen. Dann habe Radio noch weitere 100 gute Jahre vor sich. rp