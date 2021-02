Zum Wettbewerb zugelassen sind alle Spots, die vom 6. Februar 2020 bis einschließlich 10. Februar 2021 erstmalig in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ausgestrahlt wurden. Es können sowohl Einzelspots als auch Serienspots eingereicht werden.

Einreichungen sind wieder in den vier Kategorien Best Brand, Best Creative Activation, Best Innovative Idea und Best Storytelling möglich.Mit Rücksicht auf die außergewöhnlichen Bedingungen der Pandemie wird in diesem Jahr keine Einreichungsgebühr für den Radio Advertising Award erhoben.

Außerdem zeichnet die Jury des Radio Advertising Award in diesem Jahr eine Produktion mit einem Sonderpreis aus, "die durch herausragende Kreation und viel Fingerspitzengefühl auf die besonderen Umstände im Jahr 2020 Bezug genommen hat". Kriterien für die Vergabe der Sonderauszeichnung sind die Aspekte Tonalität, Kreativität, Flexibilität und Umsetzung.