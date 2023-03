Olympia-Verlag

"Football was my first Love" schlüpft unter das Dach des Olympia-Verlags

Der Olympia-Verlag verstärkt sein Engagement im Bereich Audio und übernimmt die Plattform "Football was my first Love" (FWMFL). Der Nürnberger Verlag will das Angebot nun weiter ausbauen. Der Verlag hatte schon länger mit den Gründern des Audio-Angebots für Fußball-Fans zusammengearbeitet.

"Football was my first Love" bietet Fans Audio-Inhalte wie Fußballpodcasts, Fußballhörbücher, Fangesänge und Anekdoten in e