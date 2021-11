In Deutschland führt Spotify den Markt der Podcast-Plattformen an. Dem Online-Audio-Monitor 2021 zufolge kommen die Schweden bei den regelmäßigen Nutzern auf 48,5 Prozent. Amazon Music und Audible folgen mit zusammen 28,9 Prozent, vor den Audiotheken von ARD und Deutschlandfunk (17,9 Prozent) und Apple Podcasts (12,5 Prozent). In der Zielgruppe 14-29 wird Spotifys Vorsprung noch deutlicher – für 72,2 Prozent der regelmäßigen Nutzer in dieser Altersgruppe ist es den OAM-Ergebnissen zufolge die bevorzugte Podcast-Plattform.





Spotify hat gerade den Ende 2020 übernommenen US-Podcast-Hoster Megaphone nach Deutschland gebracht. Bislang konzentrierte sich das Audio-Unternehmen hierzulande auf die Vermarktung seiner eigenen exklusiven Podcasts. Mit dem Start von Megaphone, das auch als Monetarisierungsplattform fungiert, nimmt Spotify nun auch Podcasts von Drittanbietern in den Blick (siehe Horizont 43/2021).