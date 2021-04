Agma will Podcast-Währung entwickeln

© Imago Images/Peshkova Podcasts boomen - einheitliche Mess-Standards gibt es aber noch nicht

Die Agma will einen Standard für das Boom-Medium Podcast schaffen und dem Markt schon bald vergleichbare Leistungswerte für einzelne Angebote liefern. Viele Player unterstützen den Vorstoß - ein wichtiger Anbieter will sich an dem geplanten Test allerdings nicht beteiligen.