MA 2019 Audio I: Die 20 größten Sender

Sender Hörer in Tsd. Veränd. abs. Veränd. in % Radio NRW 1.603 -77 -4,6 SWR3 1.072 -23 -2,1 WDR 2 1.046 -55 -5,0 Bayern 1 1.018 +1 +0,1 Antenne Bayern 1.017 +70 +7,4 Bayern 3 837 +22 +2,7 1LIVE 818 -41 -4,8 NDR 2 808 -7 -0,9 Hit Radio FFH 520 +83 +19,0 SWR4 BW 468 +26 +5,9 radio ffn 432 +12 +2,9 SWR1 BW 374 -1 -0,3 MDR Sachsen 357 -51 -12,5 hr3 340 +43 +14,5 Antenne Niedersachsen 316 +6 +1,9 MDR Jump 299 +14 +4,9 Klassik Radio 254 -37 -12,7 MDR Thüringen 239 +27 +12,7 Radio Hamburg 236 +29 +14,0 R.SH Radio Schleswig-Holstein 235 +12 +5,4

Quelle: Agma (Hörer pro Stunde in Tsd. / Deutschsprachige Bev. ab 14 Jahren)

MA Audio 2019 I : Die Gewinner

Sender Hörer in Tsd. Veränd. abs. Veränd. in % Hit Radio FFH 520 +83 +19,0 Antenne Bayern 1.017 +70 +7,4 hr3 340 +43 +14,5 Bayern 2 174 +32 +22,5 Radio PSR 182 +30 +19,7 Radio Hamburg 236 +29 +14,0 MDR Thüringen 239 +27 +12,7 SWR4 BW 468 +26 +5,9 BR Klassik 90 +26 +40,6 Bayern 3 837 +22 +2,7

MA 2019 Audio I: Die Verlierer

Sender Hörer in Tsd. Veränd. abs. Veränd. in % Radio NRW 1.603 -77 -4,6 WDR 2 1.046 -55 -5,0 MDR Sachsen 357 -51 -12,5 1LIVE 818 -41 -4,8 Klassik Radio 254 -37 -12,7 SWR3 1.072 -23 -2,1 RTL Radio 109 -18 -14,2 Fritz 77 -15 -16,3 Radio Brocken 95 -14 -12,8 Radio SAW 230 -12 -5,0

Ergänzt werden die Daten seit dem vergangenen Jahr um die technisch gemessene Webradionutzung (MA IP Audio) und eine Befragung zur Webradionutzung per Online-Tagebuch.

Fünf Radiosender haben laut der aktuellen MA 2019 Audio I mehr als eine Million Hörer pro Stunde: Neben dem Mantelprogrammanbieter Radio NRW (1,6 Mio. Hörer) kommen die öffentlichen-rechtlichen Wellen SWR 3 (1,072 Mio.), WDR 2 (1,046 Mio.) und Bayern 1 (1,018 Mio.) sowie der Privatsender Antenne Bayern mit 1,017 Millionen Hörern im Schnitt auf mehr als eine Million Hörer pro Stunde. Antenne Bayern konnte dank eines kräftigen Zugewinns um 70.000 Hörer pro Stunde die Millionenmarke wieder überspringen.Interessanterweise gehört auch der direkte Konkurrent Bayern 3 mit einem Plus um 22.000 Hörern auf 837.000 Hörer pro Stunde zu den großen Gewinnern und auch Bayern 2 liegt mit 32.0000 Hörern im Plus - offenbar wird in Bayern sehr ausgiebig Radio gehört. Auch in Hessen konnte neben Hit Radio FFH (520 Tsd. Hörer/+83.000) der öffentlich-rechtliche Konkurrent HR 3 rund 43.000 Hörer dazugewinnen - hält mit 340.000 Hörern aber noch viel Abstand zur privaten Konkurrenz.Zu den großen Gewinnern der aktuellen Erhebung gehören neben FFH, Antenne Bayern, HR 3 und Bayern 2 noch Radio PSR, Radio Hamburg MDR Thüringen und SWR 4. Die größten Verluste verzeichneten Radio NRW, WDR 2, MDR Sachsen, 1 Live und Klassik Radio.Die Vermarkter können sich allesamt über steigende Reichweiten freuen - allen voran der Hamburger Vermarkter RMS, dessen Portfolio um um 238.000 Hörer zulegen konnte. Studio Gong liegt mit 104.000 Hörern im Plus, AS&S Radio mit 73.000 Hörern und Energy mit 30.000 Hörern pro Stunde.Für die aktuelle Media-Analyse wurden 68.281 Personen ab 14 Jahren befragt.dh