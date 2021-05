Deshalb will am Vorabend niemand sein eigener Programmdirektor sein

© AS&S Die Qual der Wahl: Nutzer von Streaming-Plattformen sind oft von der Masse an Angeboten und Inhalten überfordert

Am Vorabend erweisen sich die Stärken von Netflix & Co als echte Schwächen. Wie eine qualitative Studie von ARD-Vermarkter AS&S belegt, wird lineares Fernsehen in diesem Timeslot den Bedürfnissen der Nutzer in mehrfacher Hinsicht besser gerecht.