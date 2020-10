Live-Talks, Kunden-Cases und Studien am virtuellen Frühstückstisch

Frühstücken mit Christian Scholz? Das ist möglich bei der digitalen Veranstaltung von Vermarkter AS&S Radio am 10. November

AS&S Radio lädt an den virtuellen Frühstückstisch: Als Ersatz für die Deutschlandtour, die Geschäftsführer Christian Scholz und You-FM-Moderatorin Susanka eigentlich in die vier großen Agenturstädte führen sollte, informiert der Vermarkter am 10. November digital über die Vermarktungsschwerpunkte 2020/21.