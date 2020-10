Der Messaging-Dienst behauptet sich damit weiter an der Spitze: 68 Prozent nutzen den Dienst täglich. 2019 waren es der Untersuchung zufolge noch 63 Prozent gewesen. Die Foto- und Videoplattform Instagram überholte Facebook. 15 Prozent nutzen das Ganze täglich (2019: 13 Prozent). Instagram und Whatsapp gehören auch zum Facebook-Konzern.Die Befragung für die Studie erfolgt jährlich und ist repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Zwischen März und April machten 1504 Personen ab 14 Jahren per Telefon-Interview mit, wie es weiter hieß. Das bedeutet, dass die Aussagen bereits in die Corona-Pandemie-Zeit fielen. Zu den Analysen der Studie wurde zudem eine Langzeitstudie der Sender zu Massenkommunikation herangezogen. dpa