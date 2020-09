das Radio bei Reichweite (58 Prozent gegenüber 51 Prozent) und Nutzungsdauer (102 gegenüber 66 Minuten) überholt. Überhaupt ist das Internet für die junge Zielgruppe mittlerweile der wichtigste Kanal für die Nutzung von Medieninhalten: 275 Minuten der Mediennutzung erfolgt über das Netz, nur 145 Minuten über klassische Kanäle.



Besonders erfreulich für die Öffentlich-Rechtlichen: Wenn es um politische Informationen geht, vertrauen die meisten Menschen auf ARD und ZDF sowie die öffentlich-rechtlichen Radiosender. Für 83 Prozent sind sie die wichtigste Informationsquelle, gefolgt von Printmedien (68 Prozent) und privaten Radio- und Fernsehsendern (24 Prozent).



"Corona hat gezeigt: Die Menschen verlassen sich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, insbesondere in Krisenzeiten. Das macht unseren besonderen Wert aus", betont der





Für die Studie ARD/ZDF-Massenkommunikation 2020 wurden von Ende Januar bis Mitte April rund 3000 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren befragt. Weitere Informationen und Ergebnisse gibt es auf der Wesbite Und dies spornt uns auch an, unsere Angebote im Fernsehen, Radio und im Netz stetig weiter zu entwickeln. Besonders im Fokus stehen dabei die ARD-Audiothek und die ARD-Mediathek." Für die Studie ARD/ZDF-Massenkommunikation 2020 wurden von Ende Januar bis Mitte April rund 3000 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren befragt. Weitere Informationen und Ergebnisse gibt es auf der Wesbite ard-zdf-massenkommunikation.de . dh