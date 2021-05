"Die Zuschauerzahlen bei der 'Sportschau' haben sich sehr gut entwickelt, wir konnten am Samstag noch einmal mehr Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen als in der Vorsaison", kommentierte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Das ist ein schöner Erfolg für uns und eine wunderbare Bestätigung für unsere regelmäßige Berichterstattung an den Bundesliga-Spieltagen im Ersten." Mehr als 1,6 Millionen Menschen sahen zudem die Zusammenfassungen der Sonntagspiele in den Sportsendungen der 3. Programme.Das Live-Spiel mit den meisten Zuschauern war die Partie FC Bayern München gegen Schalke 04 mit dem 8:0-Kantersieg des Rekordmeisters am 18. September. Im Durchschnitt 6,66 Millionen sahen das Duell im ZDF und sorgten für einen Marktanteil von 23,7 Prozent.