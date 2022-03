© ARD/Frank Dicks Das neue Team von "Mord mit Aussicht"

"Mord mit Aussicht" ist nach acht Jahren Pause erfolgreich auf den Bildschirm zurückgekehrt. Fast jeder vierte Zuschauer schaltete am Dienstagabend die beiden ersten neuen Folgen der ARD-Kultserie ein, die 2014 vorläufig endete. Man darf allerdings gespannt sein, ob die Serie dieses Niveau in der kommenden Woche halten kann: Viele Fans reagierten in den sozialen Medien enttäuscht auf die neue Besetzung.