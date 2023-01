© SWR SWR-Intendant Kai Gniffke

Die ARD-Intendanten werden sich nach den Worten des ARD-Vorsitzenden Kai Gniffke in den kommenden Monaten mit der Zukunft der Spartensender wie One oder Tagesschau24 befassen. Eine Entscheidung darüber könne möglicherweise dann bei einer regulären Sitzung der ARD-Intendanten Ende April fallen, sagte Gniffke, der auch SWR-Intendant ist, am Montag in einer Rundfunkratssitzung des öffentlich-rechtlichen Senders in Stuttgart.