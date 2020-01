© MDR

Karola Wille

© ZDF / Markus Hintzen

Thomas Bellut

© RBB

Patricia Schlesinger

Wie unterschiedlich die Führungsspitzen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk agieren. Noch immer hält der neue ARD-Vorsitzendedie leidliche Umweltsau-Debatte am Schwelen, zuletzt mit einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag . Alternativ erliegt er, wie am Montag , den Fragen von Stichwortgeber Gabor Steingart. ZDF-Intendantsagt, er persönlich sei froh, „dass wir skandalfrei ins Jahr gestartet sind“, und: Kritik müsse man auch mal aushalten. RBB-Intendantinmacht sich vor allem Gedanken ums Programm und Möglichkeiten der Publikumsteilhabe. MDR-Intendantinwiederum wird grundsätzlich.– das ist unser publizistischer Leitgedanke für dieses Jahr“, sagte sie am Montagabend beim Jahresauftakt des MDR in Leipzig. In einer Demokratie miteinander zu leben erfordere Öffentlichkeit und Kommunikation. Dabei zu vermitteln sei die Funktion der Medien, nicht zuletzt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Inzwischen „spüren wir alle, dass in unserem Land Risse entstanden sind“, an der einen oder anderen Stelle sogar „tiefe und breite Spalten. Debatten seien derzeit kaum möglich ohne Polarisierung und hitzige Anfeindungen.Mit Blick auf den Holocaust-Gedenktag und die friedliche Revolution vor 30 Jahren mahnte die Intendantin, wie verwundbar Demokratie sei. Umso mehr brauche sie selbstbewusste Bürger, die weder schweigen noch mitlaufen würden, nicht nur aufeinander einreden, sondern miteinander reden. Unterschiedliche Meinungen gelte es dabei aushalten.Allerdings drohe die Fähigkeit und Bereitschaft, Tatsachen von Meinungen zu unterscheiden, abhanden zu kommen. Es sei nicht zuletzt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dieses Verständnis und damit gesellschaftliche Verständigung herzustellen. Gelingen könne das, indem er als „Impulsgeber, Faktenchecker und als Moderator“ auftrete: „Es ist und bleibt unsere Aufgabe, den Zusammenhalt und das Miteinander in unserer pluralistischen Gesellschaft sowie eine Kultur des Verstehens zu befördern“, sagte Wille.Genau vor diesem Hintergrund sind die Planungen zu sehen, die Intendanten von ARD, ZDF und Deutschlandradio in den vergangenen Wochen vorstellten. Sie deuten darauf hin, dass zumindest einige Sender zu begreifen beginnen, worum es geht und sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Die Einsicht ist auch finanziell bedingt.Am 20. Februar wird die(KEF) ihren Bericht vorlegen und vorschlagen, den Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio um 86 Cent auf 18,36 Euro zu erhöhen. Darüber zu entscheiden haben die Parlamente der Bundesländer. Befürworten sie den Vorschlag, wovon in der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung auszugehen ist, steigt der Beitrag erstmals seit 2009.Da es nach der Beitragsumstellung auf die Haushaltsabgabe seit 2013 zu Mehreinnahmen kam, die inzwischen aufgebraucht sind, weisen die Sender daraufhin, dass der Beitrag rein rechnerisch schon jetzt bei 18,35 Euro pro Kopf liege. Der Anstieg auf 18,36 Euro entspreche de facto nur einem Cent und führe daher wegen der Inflation, höherer Kosten und vor allem Tariflöhne zu deutlichen Sparzwängen. Das werde auch im Programm zu spüren sein.Davon ausgenommen seien Kultur und Information, sagt ZDF-Intendant Thomas Bellut. Ähnlich äußert sich RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die die erforderliche Kostenersparnis auf 20 Millionen Euro pro Jahr beziffert. Gleichzeitig zu verstärken sei die Präsenz im Netz, sagen beide. Es gehe darum, die Wahrnehmbarkeit zu erhöhen und auch, andere und neue Zielgruppen anzusprechen.Partizipation ist ebenfalls ein Thema. Die Instrumente reichen von Veranstaltungen für Zuschauer und Zuhörer bis hin zu Abstimmungs- und Umfragetools wie das bisher sehr harmlose "meinrbb.de" oder das deutlich ernsthaftere „MDR fragt “, denn: „Demokratie muss auch im Internet funktionieren“, schlussfolgerte Karola Wille am Montagabend in Leipzig. usi