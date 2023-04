Antenne Bayern

Felic Kovac

Felix Kovac, im Hauptjob Geschäftsführer von Antenne Bayern, ist neuer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk (APR), die in erster Linie die privaten Hörfunksender vertritt. In seinem neuen Amt will sich der Radiomanager vor allem für bessere Rahmenbedindungen für den privaten Rundfunk einsetzen.

Kovac folgt auf Olaf Hopp (Radio NRJ), der nicht für eine weitere Amtszeit antreten wollte, aber weiterhin Mitglied des APR-Vorstands bleibt. Kov