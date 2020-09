Außerdem ist die Entwicklung von AR-Themen-Specials zum Beispiel an historischen Orten wie der Berliner Mauer geplant.







„Mit der Partnerschaft mit Tag Space können wir den Usern ganz neue standortbezogene Nachrichten-Erlebnisse bieten und gleichzeitig unseren First-Mover Status von N-TV weiter ausbauen.“ Philipp Trunk Teilen "Mit der Mediengruppe RTL verfolgen wir das Ziel, der Local Hero im Informations- und Entertainment-Bereich zu sein. Das bedeutet für uns auch, die neuesten Medien-Entwicklungen und -Technologien aktiv mitzugestalten", erklärt Quake Europe und Hubraum, dem Technologie-Inkubator der Deutschen Telekom, nach 5G-Anwendungen sucht. Zustande gekommen ist die Partnerschaft von RTL mit dem australischen AR-Start-up über ein Accelerator Programm, bei dem RTL gemeinsam mit dem Frühphasen-Investor Zudem wollen RTL und Tag Space den N-TV-Livestream direkt innerhalb eines AR-Tags streamen. Dabei können zum Beispiel Grafiken oder Zusatzinformationen beim Blick auf das Smartphone virtuell in der Umgebung des Zuschauers dargestellt werden.

Als mögliche Anwendung von AR im Bereich Nachrichten nennt RTL die Integration von Top-News oder des Livestreams seines Nachrichtensenders N-TV in die Umgebung des Zuschauers, zum Beispiel an einem Bahnhof.Philipp Trunk, Head of Innovation Strategy & Processes der Mediengruppe RTL Deutschland: "