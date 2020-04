© Christian Schenkel Fotografie Die Gründer und CEO der Applike Group, Carlo Szelinsky (l.) und Jonas Thiemann

Gruner + Jahr treibt den Ausbau des Wachstumsgeschäfts Mobile Marketing voran und gründet eine Holding für seine Tochtergesellschaften in diesem Bereich. In den kommenden Jahren will der Verlag einen zweistelligen Millionenbetrag in die AppLike Group investieren.