Das war Innovation NOW

InnovationNOW: Die Bildergalerie zur Veranstaltung

1 / 37 Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL, erläutert den strategischen Dreiklang seines Unternehmens 2 von 37 Teilen 2 / 37 Matthias Dang, CEO Ad Alliance, über die Bedeutung von Tech und Daten in der Vermarktung 3 von 37 Teilen 3 / 37 Moderator Aljoscha Höhn beim Strategietalk mit Matthias Dang, Stephan Schäfer, Bernd Reichart und Frank Vogel 4 von 37 Teilen 4 / 37 Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken der Mediengruppe RTL und Chief Content Officer bei Gruner + Jahr 5 von 37 Teilen 5 / 37 Stephan Schäfer vergleicht die Vielfalt und Attraktivität des Programms mit der Stickyness von Süßwaren 6 von 37 Teilen 6 / 37 Stephan Schäfer: Stolz auf die starken etablierten Programmmarken 7 von 37 Teilen 7 / 37 Frank Vogel, CSMO Ad Alliance, spricht die Werbekunden an 8 von 37 Teilen 8 / 37 Allianzen: ein wiederkehrendes Thema, dem sich Ad Alliance verschrieben hat 9 von 37 Teilen 9 / 37 Bernd Reichart im Köln-Hamburger Dialog via Schalte mit Stephan Schäfer 10 von 37 Teilen 10 / 37 Stephan Schäfer über die Vorzüge der Bertelsmann Content Alliance am Beispiel der Obama-Biografie 11 von 37 Teilen 11 / 37 Blick in die Regie: Event-Durchführung wie eine echte Fernsehsendung 12 von 37 Teilen 12 / 37 Moderator Aljoscha Höhn am Set 13 von 37 Teilen 13 / 37 Stephan Schmitter, frischgebackener Geschäftsführer von RTL News, über seine Ziele 14 von 37 Teilen 14 / 37 Jörg Graf, Wechsel vom Geschäftsführer RTL zu RTL STUDIOS 15 von 37 Teilen 15 / 37 Oliver Schablitzki, Senderchef NITRO, RTLplus und VOXup, zum Männersender der Gruppe 16 von 37 Teilen 16 / 37 VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel zu den neuen Senderhighlights 17 von 37 Teilen 17 / 37 Sascha Schwingel im Gespräch mit der zugeschalteten Alexandra Maria Lara 18 von 37 Teilen 18 / 37 Frank Vogel und Nicola Zeus, General Director Sales TV bei Ad Alliance, im Q&A mit Sascha Schwingel 19 von 37 Teilen 19 / 37 Henning Nieslony, Co-Geschäftsleiter TVNOW, zur Streamingstrategie der Mediengruppe RTL 20 von 37 Teilen 20 / 37 Koordination der auf den verschiedenen Stages parallel laufenden Programmstreams aus Köln und Hamburg 21 von 37 Teilen 21 / 37 Heiko Hager, Director Brand Print und Direct Sales, und Carola Wargel, General Director Sales Print bei Ad Alliance, eröffnen aus dem G+J-Headquarter das Programm auf der Print & Crossmedia Stage 22 von 37 Teilen 22 / 37 Carola Wargel zur Stärke des Frauenportfolios 23 von 37 Teilen 23 / 37 Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr: Strategische Einblicke und Talk zu Female Empowerment 24 von 37 Teilen 24 / 37 Carola Wargel im Gespräch mit GEO-Chef Jens Schröder, BRIGITTE-Ressortleiterin Nikola Haaks und Andrea Wörsdörfer, Head of Brand Print Family bei Ad Alliance 25 von 37 Teilen 25 / 37 Markus Wolff, Chefredakteur GEO, und Sven Oliver Clausen, Chefredakteur Manager Magazin, mit 11Freunde-Chefredakteur Philipp Köster, Moderatorin Isabelle Körner und CAPITAL-Chefredakteur Horst von Buttlar 26 von 37 Teilen 26 / 37 Heiko Hager zur gesellschaftlichen Relevanz des STERN am Beispiel der jüngst erfolgreich initiierten Pflege-Petition 27 von 37 Teilen 27 / 37 Florian Gless, Chefredakteur des STERN, zum neuen Selbstverständnis "Der Stern will wieder was" 28 von 37 Teilen 28 / 37 Frank Vogel im Gespräch mit dem aus den USA zugeschalteten RTL-Anchorman Peter Kloeppel 29 von 37 Teilen 29 / 37 Peter Kloeppel erzählt von seinem Interview mit Barack Obama 30 von 37 Teilen 30 / 37 Frank Vogel zum Ad Alliance-Ansatz, Themen gemeinsam groß zu machen 31 von 37 Teilen 31 / 37 Nicht nur Content- sondern auch Data-Powerhouse: Ad Alliance und seine Medienhäuser 32 von 37 Teilen 32 / 37 "Sing meinen Song"-Host Johannes Oerding mit einem Remote-Überraschungskonzert zum Abschluss des Tagesprogramms 33 von 37 Teilen 33 / 37 Backstage-Interview mit Ad Alliance-CEO Matthias Dang 34 von 37 Teilen 34 / 37 Backstage-Interview mit Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL 35 von 37 Teilen 35 / 37 Backstage-Interview mit Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News 36 von 37 Teilen 36 / 37 Backstage-Interview mit VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel 37 von 37 Teilen 37 / 37 Backstage-Interview mit Frank Vogel, CSMO Ad Alliance 38 von 37 Teilen

Karin Immenroth und Matthias Dang über ihr Data Powerhouse

Die Werbewelt schreibt den 25. Februar – den Tag, an dem mit „Innovation NOW“ erstmals ein Event der Innovation-Reihe von Ad Alliance komplett digital steigt. Die über 1.000 Teilnehmer versammeln sich auf einer Eventplattform mit abwechslungsreichen Optionen. Auf drei ansteuerbaren Stages präsentieren Speaker Strategie-, Content und Tech-Themen aus den Schwerpunkten "Total Video" und "Print & Crossmedia", zudem können die Gäste etwa in der Coffee Bar einen virtuellen Espresso schlürfen oder sich per Zufallsgenerator zu einem Video-"Blinddate" zusammenschalten lassen. Ein Date gibt es auch in der Fotobox – mit Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer – für ein cooles Cover-Foto.Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL, Matthias Dang, CEO Ad Alliance und Geschäftsführer Vermarktung, Technologie und Daten Mediengruppe RTL, Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken Mediengruppe RTL sowie Chief Product Officer G + J, und Frank Vogel, Chief Sales Marketing Officer Ad Alliance, blicken zurück. "Unsere Entertainmentformate haben im vergangenen Jahr für die ersehnte Ablenkung gesorgt. ‚Let´s Dance‘ und ‚Wer wird Millionär‘ erzielten – natürlich auch aufgrund der veränderten Bedingungen – Rekordwerte", so Stephan Schäfer. Die zweite Staffel von "Lego Masters" habe mit bis zu 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fantastisch performt. Im Herbst starte die dritte Staffel – wieder mit Deutschlands bekanntestem Lego-Experten René Hoffmeister. "Im Salesbereich haben wir uns neu justiert und noch gezielter auf die Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet", ergänzt Frank Vogel.Streaming schwappe immer mehr in den Massenmarkt – die Abos pro Kopf seien von 1,6 im Jahr 2019 auf 2,0 im Jahr 2020 angestiegen: "Wir sind zwar mit TVNow bereits der Local Hero, trotzdem möchten wir diese Wachstumspotenziale nutzen", kündigt Reichart an. Gelingen soll das etwa mit erheblichen Investitionen in hochwertige Originals, innovativen Features und einer optimierten User Experience. Außerdem werde TVNow im Zuge einer neuen Markenarchitektur in RTL+ umbenannt: "Das Vertrauen in die Kernmarke soll hierdurch noch stärker ausgespielt werden", erklärt Stephan Schäfer. Allianzen – etwa in der Distribution – und Data seien weitere strategische Eckpfeiler: "Die HbbTV-Daten sind ein USP, den die GAFAs nicht bieten können", so Matthias Dang."Yes, we can – Frauenpower in der Ad Alliance" lautet das Thema auf der Print & Crossmedia Stage. Brigitte-Chefredakteurin Brigitte Huber fragt Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr, ob Frauen und Männer mittlerweile gleichberechtigt seien: "Man muss das Thema differenziert betrachten. Es gibt immer mehr Frauen, die ihre Karriere selbstbewusst vorantreiben. Trotzdem hat die Pandemie offengelegt, dass traditionelle Rollenbilder nach wie vor die Gesellschaft prägen: Männern wird meist gewährt, ins Büro zu gehen, während sich Frauen um Familiäres kümmern." Huber betont, dass "Brigitte" Frauen ermutigen möchte, sich aus diesem Raster zu befreien. Die 19 digitalen Events der Brigitte-Academy sollen dabei helfen – darunter eine Job-Session mit der Personalentwicklerin Freya Greskowiak im August und das Life-Work-Summit im Oktober.Dass sich die Titel der Ad Alliance gesellschaftlich engagieren, zeigt sich auch anhand des "Stern": "In polarisierten Zeiten wollen wir bei Themen, die uns am Herzen liegen, nicht am Spielfeldrand stehen, sondern auf dem Spielfeld mitmischen", positioniert Chefredakteur Florian Gless die Marke. Als Beispiel für die Idee, Stellung zu beziehen, nennt er die im Januar initiierte Petition "Pflege in Würde" – 330.000 Menschen haben sie unterzeichnet, wodurch eine erste Diskussion im Bundestag bewirkt werden konnte.Ein weiteres Highlight an diesem Tag ist das Interview mit Alexandra Maria Lara. Die Schauspielerin berichtet von der Drama-Serie "8 Zeugen", die als Top-Original Ende März anläuft: "Ich wusste sofort, dass ich Dr. Jasmin Braun spielen will – eine Rechtspsychologin, die acht verschiedene Leute in Verhören auseinandernimmt. In der Serie erfährt man viel darüber, wie trügerisch Erinnerungen sein können." Für die Rolle habe sie sich von der Erinnerungsforscherin Dr. Julia Shaw, an die sich die Hauptfigur anlehnt, in ferne Kopfwelten entführen lassen. "Meinen Text musste ich etappenweise lernen, da sich die Verhöre stark voneinander unterschieden haben", plaudert Lara aus dem Nähkästchen des Drehs.In weiteren Sessions spricht etwa Capital-Chefredakteur Horst von Buttlar über seinen Ideen- und Visionen-Podcast "Die Stunde null – Deutschlands Weg aus der Krise", Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde, über ein preisgekröntes Cover (Juni 2020: "Ihr fehlt!"), und Thorsten Braun von Super RTL über die Brand Safety der Marken "Toggo" und "Toggolino".Kurz vor Ende erlebt das Publikum noch eine echte Weltpremiere: Karin Immenroth, Chief Data & Analytics Officer der Mediengruppe RTL, präsentiert mit BrandAid ein neues KI-basiertes Steuerungstool zur gattungsübergreifenden Werbewirkungsanalyse. Ihre anschauliche Demo zum komplexen Thema lässt wegweisende Insights für Werbungtreibende "auf Knopfdruck" erhoffen – und macht spürbar, wie weit auch im Selbstverständnis der Mediengruppe RTL bereits die Hebel umgelegt wurden – vom reinen Content- hin zum Content- und Data-Powerhouse."Respekt", "Danke für die reibungslose Durchführung" oder "Großes Kino" sind Kommentare, die final im Chat aufploppen. Die meisten Teilnehmer bleiben bis zur letzten Sekunde, was die durchgängige Relevanz der Veranstaltung verdeutlicht. Und zum Abschied singt Johannes Oerding, der neue Host von "Sing meinen Song – das Tauschkonzert", von "guten Tagen".