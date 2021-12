© Sky Im Mittelpunkt des Sky-Weihnachtsspots stehen die Stars des Animationsfilms "Sing"

Im Januar 2022 soll der zweite Teil der beliebten Animationsfilmreihe "Sing" in den deutschen Kinos starten. Schon jetzt spielen die tierischen Protagonisten die Hauptrolle in dem Weihnachtsspot von Sky, der sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien, Irland und Italien zu sehen ist.