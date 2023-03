Roland Pimpl

Die aktuelle Eingangsbeschriftung bei RTL Publishing (früher: Gruner + Jahr) in Hamburg

Die Zerschlagung von G+J hält die Branche weiter in Atem. Was bedeutet das Aus einer so breiten Magazinpalette für die Vermarktung von Printtiteln? HORIZONT hat sich bei Mediaagenturen umgehört.

Neben der Debatte, inwieweit es sich hier eher nur um einen Fall Bertelsmann oder vor allem um ein Menetekel für die gesamte Verlagsbranche hande