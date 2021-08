© Bild Moderatorin Nele Würzbach im Studio von Bild Live

Der Countdown läuft: Am Sonntag geht um 9 Uhr morgens Bild TV auf Sendung. Für ein erstes Ausrufezeichen will der Sender am Abend mit der "Kanzlernacht" sorgen: Zum Start konnte Bild TV die Kanzlerkandidaten von CDU und SPD für jeweils eigene Talkrunden gewinnen. Auch einen ersten prominenten Werbekunden konnte der Sender an Land ziehen.