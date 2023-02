Zum Start der alpinen Ski-WM zeigt das ZDF am Montag (10.45 Uhr) die Kombination der Frauen mit Super-G und Slalom. Das Zweite ist an sieben Wettkampftagen auf Sendung . Moderatorin ist Lena Kesting, Reporter sind Michael Pfeffer und Julius Hilfenhaus. Als Experte ist Marco Büchel im Einsatz. Letzte ZDF-Rennen sind am 15. Februar die Parallel-Slaloms.